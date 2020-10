Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii azeri stabiliti de ani buni in tara noastra urmaresc cu durere și revolta noutațile din regiunea separatista Karabahul de Munte. Oamenii spun ca isi doresc cu orice pret sa nu mai existe victime si ca, in cele din urma, conflictul sa se incheie cu pace.

- Celebra cantareata franceza Juliette Greco, care a facut duet cu interpreti precum Leo Ferre, Jacques Prevert ou Serge Gainsbourg, a murit miercuri la varsta de 93 de ani, a anuntat familia sa, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- O cantareața de doar 24 de ani a murit luni dimineața, intr-un accident care a avut loc in comuna Darmanești din județul Suceava. Daniela Cușnir se intorcea de la o nunta care a avut loc in alt județ, iar impactul care a ucis-o s-a produs la doar cațiva kilometri de casa.

- Medicul internist Leonid Ablai de la Spitalul Județean Tulcea a murit subit, duminica, dupa ce a ieșit din tura. Acesta a facut stop cardio-respirator. Avea doar 42 de ani, scrie ziuaconstanta.ro. ...

- Cantareata si actrita belgiana Annie Cordy, interpreta a unor hituri precum ”Tata Yoyo” si ”La bonne du cure”, a murit vineri, la varsta de 92 de ani, langa Cannes, in sudul Frantei, relateaza AFP, citat de agerpres.ro."A lesinat in jurul orei 18:00.

- Dupa mai bine de trei luni de cautari, National TV a decis cine ii va lua locul Corinei Chiriac la emisiunea “Opriti timpul”. Adrian Enache va avea o noua colega. Iata despre cine este vorba. Corina Chiriac a demisionat de la National TV Dupa 12 ani in care a prezentat emisiunile “Sa v-amintiți duminica”…

- Georgiana Lobonț, caci despre ea este vorba, este, in acest moment, in doliu. Bunicul ei din partea soțului, in varsta de 82 de ani, a murit sambata seara (8 august), in jurul orelor 22, la spitalul din Bistrița Nasaud. Acum artista și intreaga familie se pregatesc de inmormantare barbatului. In luna…