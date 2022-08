Stiri pe aceeasi tema

Aproape doua miliarde de oameni risca sa piarda o sursa importanta de apa.

Senatul francez a votat vineri seara in prima lectura proiectul de lege "de urgenta" in sprijinul puterii de cumparare, prima parte a unui pachet de masuri destinate sa faca fata inflatiei care a depasit 6%, relateaza AFP.

Primarul din Harkov, Ihor Terejov, a raportat bombardamente in districtul Slobidski din Harkov in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 3.00.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, intr-un nou discurs, ca primul rezultat real al vizitei sotiei sale Olena in SUA este reprezentat de un proiect de rezolutie prezentat de cativa senatori americani cu privire la recunoasterea ca genocid a actiunilor Rusiei in Ucraina.

Democrații s-ar putea confrunta cu pierderi majore in alegerile cruciale de la jumatatea mandatului din acest an, in timp ce republicanii urmaresc sa recucereasca Camera Reprezentanților și Senatul in noiembrie.

Celebra statuie Manneken-Pis a primit, sambata dimineata, un costum de la Rolling Stones, cu ocazia turneului Sixty pentru a marca cea de-a 60-a aniversare a trupei rock britanice, scrie lalibre.be.

Deputatul USR de Iasi Cosette Chichirau sustine ca nu va candida la alegerile parlamentare din 2024, considerand ca doua mandate in Parlament sunt suficiente, si ca isi va canaliza intreaga energie pe castigarea Primariei Iasi.

Zeci de angajati ai Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) au protestat, luni dimineata, nemultumiti de faptul ca Senatul a votat recent trecerea institutiei de la Ministerul Transporturilor la Ministerul Afacerilor Interne, potrivit news.ro.