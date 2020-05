Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea romanilor așteapta sa fie ridicate restricțiile impuse de autoritați -de saptamani bune deja – in incercarea de a limita raspandirea infectarilor cu noul coronavirus la nivel național. Liderul de la Cotroceni a adus in discuție, marți seara, intr-o conferința de presa, ca in cazul in care…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, la Sfantu Gheorghe, ca testarile, in Romania, s-au facut pe masura evolutiei pandemiei si ca exista o capacitate de testare de 10.000 de teste pe zi, insa lipseste personalul specializat. Astfel ca in Romania, in prezent, se fac peste 6.000 de…

- Arafat spune ca acest lucru se datoreaza in principal faptului ca activitatile s-au inchis la timp, inainte ca virusul sa se raspandeasca pe suprafete extinse. "Noi am inchis activitatile cand eram la un nivel incipient. Si de aici este un impact pe modul de raspandire. Asta nu este o gluma,…

- Aprozarul Virtual, platforma online lansata initial pentru a sprijini producatorii locali din comuna Ciugud, devine national si este pus gratuit la dispozitia micilor producatori romani pentru a-si vinde produsele in timpul crizei. Fiecare producator, din orice colt al tarii, va putea sa se…

- Calarașeanca Eugenia Caracaș este o personalitate dinamica, dotata cu experiența sociala și educativa progresiva, deține experiența psihologica in mediul de organizare și servicii pentru clienți, a finalizat un master in Psihologia comunicarii și a resurselor umane, o specializare in psihologia aplicata…

- Romania si Europa nu se afla in situatia de a se bloca sau de a intra in criza alimentara, iar coridoarele "verzi" de transport al alimentelor si inputurilor functioneaza, a declarat, joi, la Digi 24, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "La aceasta ora, Romania si Europa nu se…

- Scriitorul olandez Herman Koch vorbeste despre romanul "Cina", care i-a schimbat viata si "i-a cumparat" timp, dar si despre cum, inventand povesti, a facut ca viata sa si a celor din jur sa fie mult mai interesanta.

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a actualizat algoritmul de testare pentru COVID-19, dar și definițiile pentru caz suspect și contact apropiat. Vor fi testați toți pacienții internați in spitale și au simptome de infecții respiratorii acute, dar și personalul medical care intra in contact…