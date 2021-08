Stiri pe aceeasi tema

- Celebra actrița din ,,Dead to me”, Christina Applegate, a anunțat de curand printr-o postare facuta pe Twitter, ca sufera de scleroza multipla.Si pentru ca probabil mulți dintre voi va intrebați cum se manifesta aceasta boala și cum iți dai seama dupa simptome, o sa lasam mai jos toate informațiile…

- Fanii Roxanei Nemeș au ramas șocați de veștile auziți desprea aceasta. Cunoscuta fosta concurenta de la ‘Bravo, ai stil’ a fost operata de o boala grava. Ce s-a intamplat cu cantareața și ce a chinuit-o la ‘Survivor Romania 2021’? Roxana Nemeș, operata de o boala grava. Ce s-a intamplat cu artista?…

- Elena Hueanu a primit un diagnostic ingrijorator, iar dupa ce a acuzat dureri ingrozitoare, blondina a ajuns direct la spital, unde a aflat ca sufera de boala Crohn, o boala incurabila ce afecteaza sistemul digestiv. Boala grava cu care a fost diagnosticata o vedeta din Romania Vedeta inca așteapta…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a vizitat, sambata, Centrul de vaccinare din localitatea Floresti, ocazie cu care a declarat ca el a facut o forma destul de grava a bolii COVID-19, dupa care s-a vaccinat, impreuna cu toata familia. “Nu am mai fost pana acum in acest centru de vaccinare, dar am…