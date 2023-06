Stiri pe aceeasi tema

- Socialistul Igor Dodon și soția acestuia, Galina Dodon, au comparut miercuri, 12 aprilie, in fața instanței in dosarul penal pentru deținerea și folosirea unui document medical fals. Potrivit acuzatorilor, Dodon, soția sa și a unui medic de familie, de comun acord, au confecționat, deținut și folosit…

- Autoritatea Vamala, instituție aflata in subordinea Ministerului Finanțelor, susține ca a intensificat eforturile pe linia colectarii taxelor, atat din operațiuni vamale, cat și din alte categorii de operațiuni cu produse accizabile. Doar ca rezultatele din primul trimestru sunt dezamagitoare. In primul…

- Atenționarile Cod portocaliu și Cod galben de ninsori au fost prelungite. ANM anunța frig și strat de zapada. In acest moment, o informare meteorologica este in vigoare in țara noastra de vreme deosibit de rece, predominant ninsori și intensificari ale vantului. Astfel, pana sambata, 8 aprilie, ora…

- Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, a emis sentința in cazul unei femei care a nascut prematur, acasa și nu a apelat la ajutorul medicilor pentru a salva pruncul. Ca rezultat peste cateva zile bebelușul a decedat. Dosarul a fost trimis in judecata de catre Procuratura municipiului Chișinau, Oficiul…

- Scandalul generat de votarea in Senat a unui prag de 250.000 de lei pentru abuzul in serviciu ar putea avea o soluție: Ministerul Justiției a anunțat coborarea lui extrem de mult. Inițiativa are susținerea premierului Nicolae Ciuca, președintele PNL. In noua varianta, Ministerul a anuntat ca va sustine…

- Primaria Comunei Acațari organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de referent, clasa III, grad superior, in cadrul Compartimentului fond funciar. Concursul este organizat in baza articolului 618, alineatul 3, din Codul administrativ, cu modificarile și…

- Ieri, in jurul orei 14.20, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au oprit pentru verificari, un autoturism condus pe strada Piața Bobalna, de un barbat de 45 de ani. Testat cu aparatul etilotest, conducatorului auto i-a rezultat o concentrație de 0,51 mg/l alcool pur in aerul expirat, insa…

- Curtea de Apel Craiova a dispus incetarea procesului penal impotriva lui Darius Valcov, fost ministru de Finante si primar al municipiului Slatina, dupa ce faptele s-au prescris. A fost anulata o condamnare de 6 ani si 6 luni de inchisoare cu executare. In iulie 2020, Darius Valcov fusese condamnat…