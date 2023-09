Stiri pe aceeasi tema

- Astrologii au dezvaluit care sunt cele trei semne zodiacale care vor avea parte de noroc pana la finalul toamnei. Nativii nascuți in aceste zodii vor fi inconjurați de iubire, bani, dar se vor bucura și de o stare foarte buna de sanatate. Afla in randurile de mai jos daca și tu te numeri printre ei.…

- Astrologii au venit cu vești excelente pentru unii nativi. Potrivit specialiștilor, aceasta este zodia care renaște din propria cenușa in septembrie 2023. Prima luna de toamna va aduce oportunitați ce nu pot fi ratate, este momentul dezvoltarii personale și a depașirii oricarui obstacol. Care este zodia…

- Imposibilul s-ar putea sa devina posibil pentru mai multe zodii. Astfel, ca in urmatoarea perioada sunt șanse mari ca acestea sa-și gaseasca sufletul pereche. Conexiuna va fi una puternica și veți putea trai adevarate povești de dragoste. Afla, din randurile de mai jos, daca te numeri printre norocoșii…

- Top 4 zodii care ar putea sa iși intalneasca sufletul pereche in aceasta toamna! Balanța (23 septembrie – 22 octombrie) Balanța este guvernata de Venus, planeta iubirii și frumuseții. In aceasta toamna, Balanțele pot atrage cu ușurința sufletul pereche in viețile lor, datorita magnetismului și a abilitații…

- Astrologii ne anunța ca luna august incepe cu o explozie celesta, și anume o tripla conjuncție rara a lui Marte, a lui Uranus și a nodului nord orientat spre destin care a avut loc in Taur in ajunul zilei de 1 august. Aceiași astrologi ne spun și care sunt cele doua zodii care au noroc […] The post…

- Horoscop 31 iulie – 6 august 2023. Mihai Voropchievici anunța care sunt zodiile care-și vor intalni marea iubire saptamana care sta sa inceapa. Potrivit predicțiilor, se anunța o saptamana cu unele mici restricții impuse chiar de catre nativii din horoscop. Horoscop saptamana 31 iulie-6 august. Mihai…

- Sfarșitul lunii pregatește multe surprize pentru nativii zodiacului. Potrivit astrologilor, doua zodii vor avea un final de iulie extraordinar. Nativii acestor zodii vor intoarce banii cu lopata. Și pe plan personal, lucrurile vor merge ca pe roate pentru aceste zodii. Astrologii spun ca li se pregatește…

- Zodia spune foarte multe despre trasaturile unei persoane. Fie ca sunt calitați bune sau mai puține bune, astrologii nu se inșeala. Ținand cont de caracteristicile fiecarei zodii, vei știi de care sa te ferești. Astrologii susțin ca exista trei zodii care sunt invidioase. Invidia lor te-ar putea afecta…