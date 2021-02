Cele trei scenarii pentru redeschiderea școlilor. Anumiți elevi vor învăța de acasă Klaus Iohannis a anunațat, marți, ca elevii vor reveni fizic la cursuri din 8 februarie. Au fost stabilite trei scenarii pentru redeschiderea școlilor. Anumiți elevi vor continua sa participe online la cursuri. Capitala se incadreaza in „scenariul gelben” care presupune ca doar copiii de gradinița, elevii din clasele 0-IV și cei care vor susține examene, adica elevii din clasele a VIII-a și a XII-a, sa mearga fizic la cursuri. Scenariul verde: Toți elevii și copii de la gradinita se intorc in unitațile de invațamant. Scenariul galben: Copiii de gradinița, elevii din clasele I-IV, a VIII-a și a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

