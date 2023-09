Cele trei joburi care vor fi înlocuite de inteligența artificială Inteligența artificiala avanseaza cu pași repezi, iar unele joburi vor putea fi cu succes inlocuite de aceasta. Mulți cercetatori, dar și publicul, sunt convinși de faptul ca este doar o chestiune de timp pana cand inteligența artificiala și sistemele avansate de automatizare vor aduce schimbari profunde și fara precedent pe piețele muncii din intreaga lume. Multe locuri de munca vor fi inlocuite cu tehnologie avansata. In timp ce acest scenariu poate parea dur și neplauzibil pentru unii, care nu sunt conștienți de potențialul mașinilor create de om, adevarul este ca mai devreme sau mai tarziu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

