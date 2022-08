Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a predat o lectie de tenis pana la 6-2, 5-1, scor la care teama de victorie si-a facut loc in mintea jucatoarei noastre. Si-a pierdut brusc din agresivitate, din claritate si din inspiratie, iar Amanda Anisimova a revenit pana la 5-4 si trei mingi de break. Pe un final incordat, Simona…

- Ansamblul de dansuri armenesti „Hayakaghak” din Gherla continua sirul spectacolelor din aceasta vara. Dupa ce au evoluat in cadrul manifestarii culturale clujene „Curtea Armeneasca”, tinerii gherleni au onorat o invitatie speciala, participind la traditionalul Festival international de folclor „Arcanul”,…

- Un tanar de 22 de ani a fost reținut, dupa ce a efectuat mai multe impușcaturi in direcția polițiștilor din Singerei. Acesta a furat dintr-o mașina 200 de lei, iar cand polițiștii au vrut sa-l prinda, a inceput sa impuște in ei cu o arma.

- Politistii din Olt cauta un barbat, de 47 de ani, din comuna Brastavațu, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Ieri, in jurul orei 23:00, polițiștii Secției nr. 10 Rurala Vișina au fost sesizați de un barbat, ca, la data de 21 iunie 2022, fratele sau, BARBU VIOREL, de 47 de ani,…

- Politistii din Botosani au demarat o ancheta pentru gasirea unei adolescente de 17 ani, aflata in grija Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, care a parasit in urma cu patru zile complexul in care locuia si nu a mai revenit. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Ansamblul de dansuri „Hayakaghak” din municipiul Gherla a inceput obisnuita stagiune estivala. Dupa doi ani de pandemie, duminica, 29 mai 2022, formatia comunitatii armenesti din localitate, condusa de Esztegar Erik,a a evoluat in judetul Suceava, mai exact in comuna Negostina, aflata la doar citiva…

Doctorul Hurani Majid a revenit pe postul de director medical al Spitalului Municipal Aiud Doctorul Hurani Mujid a revenit pe postul de director medical al Spitalului Municipial Aiud, incepand de azi, 25 mai.

- "Delfiniildquo; s au impus la diferenta de 17 goluri cu echipa clujeana.In etapa a 25 a a Ligii Nationale, penultima a sezonului, echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a jucat astazi pe teren propriu cu Universitatea Cluj.Confruntarea s a incheiat cu succesul lejer al gazdelor, scor…