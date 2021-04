Stiri pe aceeasi tema

- Patrimoniul Uniunii Generale a Sindicatelor din Romania, imparțit bucata cu bucata dupa bunul plac The post Culisele statului paralel | Fosta clasa muncitoare, jefuita de 1 miliard de dolari de „baieții deștepți" din sindicate – Cum a fost devalizat patrimoniul UGSR appeared first on Realitatea de Mureș.…

- Printul Philip, ducele de Edinburgh, care a decedat pe 9 aprilie lasa in urma o avere estimata la 25 de milioane de euro, informeaza online ziarul spaniol ABC. Sotul reginei Elisabeta a II-a care a murit vinerea trecuta la 99 de ani a lasat in urma o avere acumulata timp de peste sapte…

- Un studiu al ONG-ului Observatorul Roman de Sanatate arata ca primariile celor mai mari orașe din Romania nu reușesc sa implementeze masuri eficiente pentru a reduce poluarea aerului. In ciuda unor masuri luate de municipalitați, aproximativ 30.000 de romani mor anual din cauza bolilor ce sunt provocate…

- Scene violente au fost filmate intr-o scoala din judetul Arges, unde o eleva a fost batuta de un coleg, in timp ce restul clasei l-a incurajat pe agresor. Clipul a ajuns in atentia autoritatilor. A fost demarata o ancheta. S-a intamplat in data de 4 martie, in localitatea Dobresti. In imaginile publicate…

- Ministrul Educatiei, Sorin Campeanu, a anuntat ca a fost trimisa inspectoratelor scolare o instructie conform careia, in scenariul rosu, doar jumatate dintre elevii dintr-o clasa din an terminal pot participa fizic la cursuri. In cazul clasei a VIII-a, este vorba despre 15 elevi, in cazul claselor…

- Incepand de luni, veți putea vedea in Cotidianul serialul de imagini care ilustreaza un dezastru arhitectural și peisagistic lasat in urma de mandatul Gabrielei Firea. Cum arata un monument arhitectural de Clasa A (asupra caruia nu se poate interveni fara respectarea formei originale), faimos in Romania…

- Avand in vedere nemultumirile care mocnesc in societatea noastra ca urmare a constrangerilor financiare impuse de Guvernul Citu, Confederatia Generala a Muncii-Uniunea Generala a Sindicatelor din Romania...

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata seara, ca a scazut foarte mult calitatea actului educational in Romania, in conditiile in care predarea online genereaza pierderi si ca este greu de crezut ca se vor putea recupera toate aceste pierderi chiar si prin programul de ore remediale…