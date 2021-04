Cele TREI CAUZE care duc la SĂRĂCIREA bruscă a românilor! Populația Romaniei continua sa fie extrem de vulnerabila in fața riscurilor, conform studiului “Asigurarile de viața, instrument de protecție pentru familie”, realizat pentru UNSAR de catre un grup de experți independenți. Pentru multe familii din țara noastra, producerea unui eveniment neprevazut – deces, accident, imbolnavire – ar duce la o scadere puternica a nivelului de trai. Vacanța elevilor este singura soluție! Alexandru Rafila avertizeaza Mai mult, deficitul de protecție al romanilor in fața riscurilor a crescut cu 14% și se situa, in 2019 – cel mai recent an pentru care exista… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

