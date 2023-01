Cele trei acte fără care nu exista unirea din 24 ianuarie 1859. Ce condiții era obligat să respecte Cuza Unirea principatelor Moldovei și Țarii Romanești, din 24 ianurie 1859, nu a fost un act spontan ci a fost pregatita și negociata, intern și internațional, timp de mai mulți ani. Pentru a fi ales „hospodar”, Cuza trebuia sa indeplineasca mai multe condiții, inclusiv sa dovedeasca faptul ca are o avere semnificativa. Proiectul de rezoluție al Adunarii ad-hoc a Moldovei (7/19 octombrie 1857), Convenția de la Paris (7/19 august 1858) incheiata intre marile puteri europene și Juramantul depus de Alexandru Ioan Cuza la alegerea ca domn al Moldovei sunt ultimele trei acet importante in lipsa carora Mica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Irak se afla, de cațiva ani, intr-o adevarata criza politico-economica total nejustificata, avand in vedere ca este una dintre cele mai bogate țari ale lumii. Numai anul trecut, Irak a obținut peste 115 miliarde de dolari doar din vanzarea de petrol. Ministrul irakian al Petrolului, Hayyan Abdul Ghani,…

- In anul 2022, Poliția de Frontiera a oprit o cantitate enorma de deșeuri provenind din țari din Uniunea Europeana. Este vorba de 17 state UE (Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Belgia, Bulgaria, Germania, Austria, Ungaria, Elvetia, Olanda, Serbia, Italia, Suedia, Danemarca, Franta,…

- Specialistii din cadrul rezervatiei „Dunele Marine de la Agigea", care apartine de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) au identificat o noua specie de insecta pentru Romania, din ordinul Coleoptera (insecte cunoscute popular sub numele de gandaci, fara a se confunda cu gandacii de bucatarie,…

- Specialiștii din cadrul rezervației „Dunele Marine de la Agigea” au identificat o noua specie de insecta pentru Romania, din ordinul Coleoptera (insecte cunoscute popular sub numele de gandaci, fara a se confunda cu gandacii de bucatarie, care fac parte dintr-un ordin separat – Blattodea), potrivit…

- Craciunul a venit mai devreme in acest an pentru 165 de persoane din Olmen, un mic sat din nordul Belgiei, care au participat impreuna la loteria EuroMillions si au castigat suma de 142.897.164 de euro in aceasta saptamana, cel mai mare castig obtinut vreodata in Belgia de un grup de participanti la…

- Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta MINAC si Centrul de Studii ale Civilizatiilor Marii Negre organizeaza in perioada 16 18 noiembrie 2022 Sesiunea Stiintifica Internationala Pontica, Editia 55: "Istorie si Arheologie in spatiul vest pontic".Potrivit reprezentantilor MINAC, timp de trei…

- 'Noi suntem favorabili (unei inspectii a AIEA in Ucraina n.red). Si sa o faca cat mai repede posibil, pentru ca stim ca acum Kievul face tot ce poate pentru a sterge indiciile acestor planuri. Ei (ucrainenii n.red) lucreaza la asta'', la pregatirea unei ''bombe murdare'', a spus Putin in interventia…

- 'Noi suntem favorabili (unei inspectii a AIEA in Ucraina n.red). Si sa o faca cat mai repede posibil, pentru ca stim ca acum Kievul face tot ce poate pentru a sterge indiciile acestor planuri. Ei (ucrainenii n.red) lucreaza la asta'', la pregatirea unei ''bombe murdare'', a spus Putin in interventia…