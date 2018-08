Stiri pe aceeasi tema

- Repararea echipamentelor de comunicatii este sectorul economic cu cea mai mare crestere, in ultimul deceniu, de 1.197%, pana la o cifra de afaceri de 371 de milioane de lei, confom unei analize realizate de Iancu Guda, presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania - AAFBR.

- Din 2008 pana in prezent, in Europa, a scazut nivelul consumului de energie si de apa, al emisiilor de dioxid de carbon (CO2), precum si al deseurilor generate de procesul de fabricare a automobilelor, arata datele Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

- Cursul euro a coborat ieri la minimul ultimilor doua luni insa ultima analiza CFA Romania estimeaza pentru iulie 2019 o valoare de 4,7603 lei. Tendinta temporara de depreciere a euro, care s-a manifestat in partea a doua a sedintei de luni, a continuat astfel ca media a scazut de la 4,6512 la 4,6367…

- Romanii privesc perspectivele economice ale propriei tari cu mai mult pesimism decat oriunde in alta parte a Europei, conform studiului GfK privind climatul de consum in Europa pentru al doilea trimestru din 2018, informeaza AGERPRES . “Prognozele economice in randul consumatorilor romani au continuat…

- Numarul romancelor diagnosticate cu cancer de san si de col uterin s-a dublat in ultimul deceniu. Este vorba despre persoanele cu varsta intre 30 si 39 de ani. Asa se face ca una din 1.000 de femei din Romania dezvolta cancer de san sau de col uterin pana la 40 de ani, deci la o varsta foarte tanara.…

- Coca-Cola HBC Romania, cel mai mare imbuteliator de bauturi racoritoare de pe plan local, a ajuns anul trecut la un profit net de 337,9 milioane de lei (aproape 74 mil. euro), in crestere cu 21% fata de anul precedent, arata datele de la Ministerul de Finante.