Stiri pe aceeasi tema

- In plina pandemie de COVID-19, Ambasada Chinei din Romania a facut public un document incredibil, cu masurile luate de țara amintita pentru stoparea epidemiei și detalii despre medicamentele folosite impotriva virusului ucigaș.

- Toata presa internaționala – scrisa și audiovizuala – publica cifre tot mai ingrijoratoare privind evoluția pandemiei de coronavirus. De la apariția virusului, spun unele statistici, la nivel mondial au murit 22.920 persoane, majoritatea in Europa. Potrivit altor statistici, s-au inregistrat aproape…

- Ziarul Unirea In Italia, armata cara sicriele cu camioane. Țara cea mai afectata de Covid-19: „O generatie a murit in 2 saptamani” Țara cea mai afectata de Covid-19 in acest moment, Italia intrece China care a stabilizat situatia. Lombardia este cea mai afectata, iar crematoriul din Bergamo nu mai face…

- Italia a devenit cea mai afectata tara din lume de coronavirus in acest moment, intrecand China care a stabilizat situatia. 3.000 de decese si 2.200 de persoane in stare critica au raportat italienii.

- Italia a devenit cea mai afectata tara din lume de coronavirus in acest moment, intrecand China care a stabilizat situatia. 3.000 de decese si 2.200 de persoane in stare critica au raportat italienii.

- Casa Alba a recunoscut public ca SUA nu au suficiente kituri de testare pentru Covid-19, in timp ce cazurile de infectare se inmultesc pe ambele coaste ale Statelor Unite.Vicepresedintele Mike Pence a spus ca administratia Trump nu isi va putea indeplini obiectivul de a furniza 1 milion de…

- Coronavirusul lovește cea mai mare economie a lumii. Agentia de evaluare S&P reduce din nou estimarea privind avansul PIB-ului SUA Extinderea rapida a epidemiei de coronavirus (Covid-19) va avea "un impact negativ semnificativ" asupra activitatii economice in SUA, socul urmand sa fie resimtit…

- Pentru toate partidele de opozitie din lume COVID-19 a cazut cum nu se poate mai bine, mai ales acolo unde anul acesta au loc alegeri. In SUA, de exemplu, dupa ce s-au alocat 2,5 miliarde de dolari pentru masurile de protectie a populatiei impotriva Coronavirusului din China, Partidul Democrat a criticat…