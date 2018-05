Pe lume exista șapte tipuri de suflete ce joaca un rol important in determinarea personalitații tale. Acestea influențeaza gandurile, atitudinile și determina felul in care te comporți in anumite situații. Fiecare persoana are un anumit tip de suflet. Vezi care este al tau: Sufletul menit sa serveasca Cei care dețin acest tip de suflet sunt cei mai buni ingrijitori. Aceste suflete calde gasesc fericirea in fericirea celorlalți. Nu sunt egoiste și vor face absolut orice pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie de ajutor. Pe de alta parte, nu toata lumea apreciaza binele pe care il fac in lume. Mulți…