- Activitatea din centrul de vaccinare organizat la nivelul municipiului Gherla continua fara probleme. Pana pe 26 februarie, cu ajutorul unui colectiv medical dedicat, s-au administrat 2612 vaccinuri anti Covid-19, fara nicio reacție adversa severa, a anunțat viceprimarul Paul Mahalean. Incepand de luni,…

- Autoritațile anunța ca vor inființa 180 de noi cabinete pentru vaccinarea anti-Covid cu serul de la AstraZeneca, programata sa inceapa din 15 februarie. In județul Bacau vor fi inființate 5 noi centre de vaccinare, pe langa cele 17 existente. De... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In etapa a doua a vaccinarii in masa, care a inceput pe 18 ianuarie, s-au vaccinat impotriva Covid-19 pana duminica un numar de 451 de persoane, la centrul deschis in sala de sport a liceului Kemeny Zsigmond din Gherla, a declarat viceprimarul Paul Mahalean. Este vorba despre persoanele cu grad ridicat…

- La fel ca la Dej , ieri a inceput la Gherla vaccinarea persoanelor incluse in a doua etapa de vaccinare anti-COVID: cele de peste 65 de ani, cele aflate in evidența cu boli cronice și angajații din domenii esențiale. Printre cele 60 de persoane programate pentru administrarea vaccinului anti COVID-19,…

- Luni dimineața a inceput vaccinarea anti-Covid in etapa a II-a, destinata persoanelor peste 65 de ani – populația cu grad ridicat de risc și lucratori care desfașoara activitați in domenii-cheie, esențiale. La centrul de la liceul Kemeny Zsigmond din Gherla au fost programate in prima zi 60 de persoane,…

- Valeriu Gheorghița spune ca cei care și-au facut programare la vaccinare, dar centrele au fost inchise de sarabtori, vor fi programate automat pentru vaccinare. „Persoanele programate pana pe 30 decembrie, dar care nu au fost vaccinate pentru ca centrele au fost inchise, sunt inscrise deja in sistemul…