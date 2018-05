Madalina, Sanziana, Sara si Claudia au fost conduse pe ultimul drum de familie, prieteni si colegi. Localinicii din Sat Sugatag, judetul Maramures, au imbracat straiele populare si au umplut ulitele satelor. In fata, o caruta cu cai purta sicriul alb in care iși va dormi somnul de veci Madalina.

La Biserica Penticostala era o liniste de mormant. In urma cu doar cateva zile, glasul Sarei, eleva de 10, studenta eminenta rasuna in lacasul de cult. Tanara canta mereu in corul bisericii.

Tinerele si-au gasit sfarsitul intr-un tragic accident la Jibou. La trecerea pe calea ferata, autoturismul…