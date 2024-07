Stiri pe aceeasi tema

- Dimineața, intotdeauna, ni se pare greu sa ne urnim, și simțim nevoia unui energizant. Avem noi unul pentru tine, și anume aceasta iluzie optica geniala care-ți va dovedi daca ai un IQ de geniu. Va trebui sa fii atent la ceea ce vezi și sa gasești inima ascunsa printre pasarile flamingo in doar 5 secunde.…

- Umezeala din baie reprezinta o problema comuna cu care multa lume se confrunta, iar cu toții știm ca umezeala excesiva duce la mucegai. Puteți scapa de aceasta problema doar cu cateva flori, fara soluții chimice. Plante care absorb umezeala din baie Unele plante absorb umiditatea din aer și pot ajuta…

- ​​​​​​​Va las mai jos, intru delectarea minții, cateva titluri minunate, abia sosite din tipografie, cu o mențiune speciala pentru volumele aparute in colecția Anansi, de la Pandora M. „Pasarile” lui Aramburu e pur și simplu o bijuterie.

- Ficat pe eticheta, dar nu și in conservaPateul de pui, porc, gasca sau curcan conține orice, mai puțin ficat. „Este cu ficat, nu de ficat. Nu este din ficat, ci are și ficat in compoziție", explica Alexandru Ciric, directorul Institutului de Cercetari Alimentare (ICA). Toate sortimentele de pate cumparate…

- Ediția de joi seara Survivor All Stars s-a incheiat cu o noua eliminare, iar cea care a plecat acasa a fost Ștefania Ștefan. Aceasta a vorbit despre emisiune și ce a insemnat pentru ea pe rețelele de socializare. Ștefania Ștefan a fost eliminata de la Survivor All Stars Ștefania Ștefan a fost eliminata…

- Mircea Geoana lanseaza la Alba Iulia prima dezbatere a Mișcarii ”Romania Renaște”, Susținatori și experți discuta despre viitorul Romaniei Mircea Geoana lanseaza la Alba Iulia prima dezbatere a Mișcarii ”Romania Renaște”, Susținatori și experți discuta despre viitorul Romaniei Mircea Geoana, Secretarul…

- Coerența inimii (coerența cardiaca), un concept abordat in cercetarea medicala inca din anii 1990, a revenit in actualitate și atrage tot mai mult interesul specialiștilor și al oamenilor in general. Aceștia pot beneficia de avantajele unor tehnici și mecanisme de autocontrol pentru o sanatate de invidiat.…

- Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Romani, filiala Suceava, și Protopopiatul Suceava I, in colaborare cu Fundația „Ana – Inima de copil”, au organizat in seara zilei de vineri, 19 aprilie 2024, cu binecuvantarea Inaltpreasfințirului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, o intalnire…