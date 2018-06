Stiri pe aceeasi tema

- Noua state membre ale Uniunii Europene vor semna, luni, un document care prevede infiintarea unei forte europene de interventie militara, afirma surse politice citate de cotidianul britanic The Guardian.

- Germania a propus înfiintarea unui sistem european de asigurare pentru somaj, pentru a face zona euro mai rezistenta la viitoarele socuri economice, a afirmat ministrul german de Finante, Olaf Scholz. Propunerea, prezentata într-un interviu acordat de ministru revistei…

- ”Toate statele membre ale Uniunii Europene inca sustin acordul nuclear, in pofida faptului ca Statele Unite au decis sa se retraga. Vom continua dialogul cu SUA”, a declarat Merkel.Declaratiile cancelarului german au fost facute in contextul in care Donald Trump, presedintele SUA, a anuntat…

- Facebook ii va intreba pe utilizatorii europeni in ce surse de stiri au incredere, pentru a decide daca sa extinda sau nu o schimbare in News Feed pe care a facut-o deja in Statele Unite in acest an, obiectivul fiind filtrarea informatiilor false, transmite Reuters. In ianuarie, directorul…

- Romania implicata intr-o vasta operatiune Europol impotriva ISIS Foto: europol.europa.eu. Oficiul European de Politie (Europol) a anuntat ca o operatiune internationala a dat o lovitura serioasa masinii de propaganda pe internet a gruparii militante Statul Islamic (SI).…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat atacul asupra Siriei lansat de SUA, Marea Britanie si Franta drept „o agresiune” si a cerut o intrunire a Consiliului de Securitate al ONU in timp ce liderul suprem al Iranului. Ayatollah Ali Khamenei, i-a numit criminali pe conducatorii celor trei tari, scrie…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat atacul asupra Siriei lansat de SUA, Marea Britanie si Franta drept „o agresiune” si a cerut o intrunire a Consiliului de Securitate al ONU in timp ce liderul suprem al Iranului. Ayatollah Ali Khamenei, i-a numit criminali pe conducatorii celor trei tari, scrie…

- Canada si Australia au anuntat sambata, ca sustin atacurile lansate de SUA, Marea Britanie si Franta asupra unor obiective din Siria ca urmare a atacului chimic din orasul Duma atribuit regimului condus de Bashar al-Assad, relateaza The Guardian.