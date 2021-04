Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor publicate de DRPCIV, Ford Romania a inregistrat o cota de piața de 10,88% in primele 3 luni din 2021, in creștere cu 3,94 puncte procentuale comparativ cu aceeași perioada din 2020. In ceea ce privește autoturismele, cel mai bine vandut model a fost Puma, anunța oficialii Ford. In primele…

- Piața mașinilor noi a crescut cu 18% fața de martie anul trecut, iar de acum vor fi creșteri câteva luni fiindca ne raportam la cifrele de la începutul pandemiei când piața a fost extrem de slaba din cauza carantinei. Și la second-hand martie a adus valori mai mari decât acum…

- În primele doua luni ale acestui an producția Dacia de la Mioveni a scazut cu peste 20% fața de perioada similara a anului trecut, în timp ce la Ford scaderea a fost mai mica de 10%, arata datele ACAROM. Per total la Dacia au fost produse aproape 40.000 de mașini, iar la Ford, peste 37.000.…

- Ford Romania anunta vineri atingerea pragului de 1,5 milioane de motoare EcoBoost 1 litru fabricate la uzina din Craiova, de la lansarea productiei acestuia in 2012. Potrivit unui comunicat al companiei, motorul EcoBoost 1 litru cu numarul 1.500.000 produs la Craiova va echipa un model Ford…

- Piața mașinilor noi a scazut cu 40% in primele doua luni, iar cea a mașinilor second-hand s-a diminuat cu 10%, arata un comunicat al APIA. Raportul dintre mașinile second-hand din import și cele noi a ajuns la 5:1, fața de 3,5:1 anul trecut. La vehicule comerciale variația a fost mult mai mica pe piața…

- ”Pietele financiare au fost afectate de pandemia COVID-19, care a influentat evolutiile macroeconomice si financiare pe tot parcursul anului 2020. Noul context a generat un comportament febril in randul investitorilor si a adus provocari fara precedent pentru factorii de decizie politica. In pofida…

- Producția de autoturisme din Romania, scadere importanta in 2020. In luna decembrie 2020, au fost produse in Romania 33.408 autoturisme. Dintre acestea, 18.804 unitati au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 14.604 unitati au fost produse de uzina FORD de la Craiova. Pe total an 2020, productia…