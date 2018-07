Stiri pe aceeasi tema

- Pentru admiterea din acest an la studii universitare de licenta, Universitatea din Bucuresti pune la dispozitia candidatilor un numar total de 9.383 de locuri, dintre care 4.250 de locuri la buget si 5.133 de locuri la taxa. La master, au fost scoase la concurs 7.853 de locuri la toate cele 19 facultati,…

- Peste 9.700 de absolvenți de liceu si-au depus dosarele de inscriere pentru cursurile la zi și la distanța in primele 4 zile ale sesiunii de Admitere organizate de Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. Cea mai cautata facultate a fost Facultatea de Matematica si Informatica, unde au fost depuse…

- Cel mai bun rezultat obținut de echipa Romaniei la Olimpiada Internationala de Matematica a fost al lui Ioan-Andrei Nicolae, elev la Liceul Teoretic Internațional de Informatica din București, care a reușit sa obțina o medalie de aur.

- Mirajul salariilor mari din IT atrage tot mai multi studenti sa se angajeze inca din primii ani de facultate, astfel ca cei mai multi dintre acestia ajung sa abandoneze cursurile facultatilor in favoarea unui venit constant.

- Facultatea de Matematica si Informatica din cadrul Universitatii din Bucuresti are inscrierile online in perioada 6-11 iulie 2018, iar inscrierile candidatilor la facultate este in perioada 6-12 iulie 2018.

- Comunitatea de cercetare in domeniul inteligentei artificiale colaboreaza cu companii precum Microsoft, BRD, Bitdefender, Orange si UiPath pentru a face o punte intre mediul universitar si cel de business. Tinerii inscrisi la programele de studiu pe domeniul inteligentei artificiale din…

- Lect. univ. dr. Marcel Roman, directorul Departamentului de Matematica si Informatica de la TUIASI, a catalogat performanta din acest an drept una dintre cele mai bune participari la Concursul „Traian Lalescu" a echipei de studenti antrenati la Centrul de Pregatire de Performanta in Matematica al TUIASI.…

- In 19 mai se va organiza la Cavnic cea dea 34-a ediția a Conferinței naționale ”Didactica matematicii”, un eveniment de marca al matematicii romanești. Conferința naționala ”Didactica matematicii” este organizata de Facultatea de Matematica și Informatica a Universitații ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca,…