Una dintre cele mai importante frane in scaderea volumului de dosare din instante romanesti este pusa, in ultimii ani, paradoxal, chiar de cei trimisi de justitie in spatele gratiilor. Cu o educatie juridica peste medie, invatati din unul in altul despre tertipurile care-i pot scoate, chiar si pentru cateva ore, din inchisoare, puscariasii sunt de departe cei mai importanti „clienti" ai instantelor iesene. Peste o mie de dosare au (...)