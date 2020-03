Cele mai tari show-uri de cooking de pe Netflix. Ca sa te inspiri cat timp stai in casa! Cele mai tari show-uri de cooking de pe Netflix. Ca sa te inspiri cat timp stai in casa! In aceasta perioada de distantare sociala, gatitul a devenit pasiune pentru multi dintre noi. Gatitul si vizionatul de filme si seriale pe Netflix. Ei bine, iata ca aceste doua noi pasiuni se pot si imbina! Asta deoarece, pe Netflix exista cateva show-uri de cooking din care te poti inspira cata vreme stai in casa! Salt Fat Acid Heat Street Food Sugar Rush Breakfast, Lunch & Dinner The Final Table The Great British Baking Show Chef’s Table Ugly Delicious Cooked Taco Chronicles The Chef Show Aplicatii pentru… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

