Cele mai tari rooftop-uri din New York

- Președintele Donald Trump spune, pe Twitter ca au loc discuții pentru organizarea intalnirii cu Kim Jong Un, dar și pe alte subiecte. ”Am constitutit o echipa grozava pentru discuțiile noastre cu Coreea de Nord.

- Autor: Stelian ȚURLEA Poeta, prozatoare, jurnalista, autoare de piese de teatru si scenarii de film, profesoara de matematica in tinerețe, apoi redactor de editura, Carmen Firan a avut o adevarata ”viața de roman”, cum se spune. In 1997 a ajuns Director de programe la Centrul Cultural Roman din New…

- Un ardelean intra intr-un bar la New York. Barmanul il ia tare, din prima si ii spune ca in acest bar se bea numai pe pariu. – Domnule, io pun pariu cu tine ca nu poti sa bei o sticla de Whisky in 30 de minute. Ardeleanul isi cere scuze, iese din bar si apare peste 10 minute inapoi, pune banu pe tejghea…

- Tinerii din Statele Unite au gasit o noua metoda de a-si infrumuseta corpul. Acestia isi pun piercing-uri in degete. Desi procedura este extrem de dureroasa, reprezentantii unui salon din New York, care ofera acest serviciu, spun ca au tot mai multi clienti.

- Marea Britanie a informat NATO despre otravirea fostului spion Serghei Skripal. Guvernul de la Londra a informat, miercuri, Consiliul NATO, in privința otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in orașul englezesc Salisbury. “Marea Britanie a confirmat folosirea unui agent neurotoxic de nivel militar,…

- Doi oameni au murit duminica si alti trei sunt in stare critica dupa prabusirea unui elicopter civil in apele East River, la New York, din cauze inca necunoscute, au informat surse oficiale. Aparatul, un model Eurocopter AS350, a inceput sa prezinte o serie de probleme si a cazut in jurul orei locale…

- Mai multe sute de zboruri dinspre sau spre aeroporturile din New York au fost anulate miercuri, înaintea unor importante caderi de zapada asteptate în cursul acestei zile, informeaza AFP.