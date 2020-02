Cele mai tari meme-uri virale dupa ce Timothee Chalamet a venit la Oscaruri asa!

Stiri pe aceeasi tema

- Apariția lui Eminem, duminica seara, pe scena galei de decernare a premiilor Oscar a avut efecte neașteptate asupra celebritaților aflate in sala din Los Angeles, arata Smart Street, potrivit Mediafax.ro.Eminem a caștigat premiul Oscar in 2003. Rapperul a aparut pe scena ceremoniei de decernare…

- Lista completa a trofeelor atribuite in cadrul celor 24 de categorii de premii care au fost decernate la gala Oscar 2020. Premiile Oscar sunt atribuite in fiecare an pe baza voturilor exprimate de membrii Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS). Cea de-a 92-a…

- Gala premiilor Oscar 2020, cel mai mare eveniment dedicat industriei cinematografice, a inceput. Covorul rosu a fost intins la Dolby Theatre din Los Angeles, unde vedetele de top au facut o adevarata parada a modei.

- Gala premiilor Oscar 2020, cel mai mare eveniment dedicat industriei cinematografice, va incepe in curand. Covorul rosu a fost intins la Dolby Theatre din Los Angeles, unde vedetele de top sunt asteptate sa-si faca aparitia.

- Ce surprize ascunde pachetul de cadouri în valoare de 215.000 de dolari, potrivit estimarilor Forbes, pregatit pentru fiecare dintre nominalizații principalelor secțiuni ale premiilor Oscar din 2020, dezvaluie Insider.com, citat de Mediafax.Fiecare vedeta nominalizata la secțiunile cel…

- Anul 2019 a fost marcat de momente memorabile care au devenit rapid populare pe Internet! Duetul dintre Lady Gaga si Bradley Cooper de la Premiile Oscar, melodia pentru copii "Baby Shark" si cel mai mare eveniment realizat pe Facebook sunt doar cateva dintre clipurile care au devenit virale in acest…

- Acordate incepand din 1929 la Hollywood, Premiile Oscar au dat nastere, de-a lungul timpului, la diferite recorduri inedite. Va prezentam in cele ce urmeaza topul celor mai varstnici laureati ai Oscarului, top ocupat exclusiv de regizori.

- „Cadoul de Craciun“, scris si regizat de Bogdan Muresanu si care ii are ca protagonisti pe Ioana Flora si Adrian Vancica (foto), este primul scurtmetraj romanesc ajuns pe lista scurta pentru o nominalizare la premiile Oscar, care vor fi decernate pe 9 februarie, la Los Angeles. Membrii echipei au facut…