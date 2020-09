Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 31 august, prefectul George Lazar a organizat o conferința de presa in care a anunțat ca restaurantele din județul Neamț se pot redeschide de la 1 septembrie. Doar cele din comuna Bodești raman inchise inca doua saptamani, fiindca in localitate se inregistreaza 1,96 de imbolnaviri cu coronavirus…

- Evenimentele rutiere se țin lanț pe drumul european E85, in județul Buzau, din cauza vitezei excesive și a indisciplinei in trafic a șoferilor și pietonilor deopotriva. La cateva ore dupa accidentarea unei batrane care traversa șoseaua la Oreavu prin loc nepermis, patru mașini s-au tamponat, la 15 kilometri…

- Luni, 6 iulie, la implinirea a 85 de ani, Dalai Lama a lansat un album de mantre si invataturi, transmite agenția Reuters, potrivit romania-actualitati."Lumea interioara" incepe cu "Una dintre rugaciunile mele preferate" si continua cu meditatii si ganduri ale liderului spiritual tibetan aflat…

- Activitatea medicala a UPU Oradea se muta de miercuri in 43 de containere modulare, dotate cu aparatura necesara și aer condiționat. Un corp al cladirii UPU se extinde, anunța MEDIAFAX.Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgența (SCJU) Oradea anunța ca activitatea UPU va fi mutata pentru…

- Patriarhia Romana mai demonteaza un fake news, dupa apariția unui articol in care se specifica faptul ca „10 milioane de romani, inclusiv preotii, nu platesc asigurari de sanatate.”. E un ”titlu care induce major in eroare, se impun urmatoarele precizari pentru cei ce nu cunosc realitatea vizata…

- Accidentul din Braila in care doi politisti au ars de vii dupa ce au lovit un copac, ei fiind in misiune, a adus in atentie dotarile slabe ale politistilor aflati in misiune pe teren. Printre acestea ar fi armamentul vechi de pe vremea comunismului, cat si autospecialele de politie, multe dintre acestea…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a scazut in Romania cu 31,43%, in primele cinci luni ale anului, in comparatie cu aceeasi perioada din anul anterior, in timp ce pe segmentul de second hand diminuarea fost de aproape 16%, la nivel comparativ, reiese din statistica Directiei Regim Permise…

- Peste 50 de accidente au documentat angajații Secției supraveghere transport si circulatie rutiera din cadrul Directiei de Politie a mun. Chisinau, pe parcursul ultimelor 72 de ore. Doua dintre acestea s-au soldat și cu persoane traumatizate.