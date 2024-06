Cele mai tari jocuri video ale anului 2024

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o poveste fascinanta și neobișnuita din Japonia, un barbat pe nume Toco a atras atenția publicului prin dorințele sale neconvenționale. Dupa ce a cheltuit peste 14 mii de euro pe un costum realist de caine, Toco ;i-a trait pentru o vreme visul de a se transforma intr-un patruped. Cu toate acestea,…

- „Intors pe dos 2” revine in mintea proaspetei adolescente Riley in momentul in care sediul central trece printr-o demolare brusca pentru a face loc la ceva cu totul nebanuit: noi emoții! Bucurie, Tristețe, Furie, Frica și Dezgust, care au condus de mult timp o operațiune de succes din toate punctele…

- Biroul de recensamant al organizațiilor caritabile din California a inclus Fundația Archewell pe lista sa de organizații „rau-platnice”, afirmand ca aceasta „nu și-a prezentat rapoartele anuale și/sau taxele de reinnoire”, conform unei scrisori datate 3 mai, raportata de Sky News. Cu toate acestea,…

- Dupa ce a adus in playlisturile fanilor „Fraiere”, o piesa manifest pentru toți cei care și-au lasat inima in mana oamenilor nepotriviți, EMY ALUPEI face echipa cu AVASH pentru un single fresh, cu elemente dance și versuri in limba engleza, ce ar putea deveni imnul verii. Muzica și textul poarta semnatura…

- Spania ’99 vine cu ceva nou și incarcat de emoții in „Amantul”, o piesa despre un triunghi amoros complicat, unde nimeni nu pare sa caștige. Povestea e despre un tip care se trezește amant fara voie și nu e deloc mulțumit de situație. Vrea mai mult, dar e prins intr-un joc de „vrea, nu vrea”... View…

- Pentru mulți dintre noi, vara inseamna relaxare pe plaja și inot in mare. Totuși, aceste activitați nu sunt singurele de care te poți bucura daca ai in plan o vacanța reușita la mare. Romania este o țara cu o diversitate naturala și culturala bogata, care iți poate oferi o multitudine de experiențe…

- Hozier a lansat EP-ul “Unheard”. Dupa ce a impartașit știrile pe rețelele de socializare, alaturi de un videoclip cu un caiet de schițe, a fost dezvaluit ca EP-ul va conține patru melodii nelansate, inregistrate inițial in timpul sesiunilor pentru cel mai recent album de top, Unreal Unearth. Printre…