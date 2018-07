Stiri pe aceeasi tema

- Doar cateva ore au trecut de cand Cristi Borcea a fost eliberat din Penitenciarul Jilava, iar glumele pe seama acestuia au invadat mediul online. Ba mai mult, chiar și Mara Banica a reacționat.

- Magistratii Tribunalului Ilfov au dispus, luni, eliberarera conditionata a fostului actionar al Dinamo Cristian Borcea. Magistratii au admis contestatia acestuia la sentinta din luna mai a Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti care a respins cererea.

- Fostul actionar al FC Dinamo Cristian Borcea va fi eliberat din inchisoare, decizia magistratilor Tribunalului Ilfov fiind definitiva, informeaza Mediafax. Magistratii Tribunalului Ilfov au decis, luni, eliberarea conditionata in cazul fostului actionar de la FC Dinamo, Cristian Borcea, decizia fiind…

- Magistratii Tribunalului Ilfov a dispus, luni, eliberarera conditionata a fostului actionar al Dinamo Cristian Borcea. Magistratii au admis contestatia acestuia la sentinta din luna mai a Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti care a respins cererea. Gigi Becali a comentat in stilul sau caracteristic…

- Un numar de 145 de mari companii, printre care Netflix, Facebook, Google, Shazam, cat si CNN, Financial Times, alaturi de circa 200 de experti IT vor participa la iCEE.fest 2018, un eveniment dedicat tehnologiei digitale si Internetului care va avea loc in Capitala in perioada 14-15 iunie.

- Cristi Borcea are nevoie de un psiholog, iar starea i s-a inrautatit din cauza anilor petrecuti in spatele gratiilor. Valentina Pelinel, mama celui mai mic copil al sau, este alaturi de el si il sustine. Fostul model ii este alaturi moral, iar fizic doar cand merge sa-l viziteze, pentru ca mai mult…

- BUCUREȘTI, 15 apr — Sputnik, Dragoș Dumitriu. Adrian Nastase a publicat ieri pe blogul personal un comentariu care vizeaza agresiunea occidentala din Siria. "Despre lumea în care traim" se intituleaza comentariu — și este destinat oamenilor care judeca, pe care îi…