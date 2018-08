Stiri pe aceeasi tema

- Ziua internationala a pisicii, sarbatoarea dedicata celui mai popular animal de companie din lume, este celebrata pe 8 august. Legatura dintre om si pisica este veche, de peste 9.000 ani. VIDEO | O pisica a invins 13 caini, un paun și o capra pentru a deveni primarul unei comunitați din SUA O femeie…

- Bianca Dragușanu a decis sa ofere amanunte despre povestea de dragoste pe care o traiește cu Tristan Tate. Bianca Dragușanu traiește o noua poveste de dragoste . Noul ei iubit este Tristan Tate, un englez cu bani, stabilit de cațiva ani in Romania . Vedeta a fost prezenta in platoul emisiunii pe care…

- Descoperiri inedite au avut loc recent in Biserica evanghelica din Sibiu: a fost gasita placa funerara a primarului orasului din anii 1500 in locul unde se credea ca e mormantul baronului Samuel von Brukenthal; dar si pereti ai vechii biserici romanice pe care a fost construita actuala cladire.

- Fostul campion olimpic la schi alpin, americanul Bode Miller (40), trece zilele acestea prin clipe groaznice. Fiica lui cea mica, Emeline Grier Miller, in varsta de doar 19 luni, și-a pierdut viața in urma unui accident stupid, micuța inecandu-se in piscina, iar eforturile parinților de a o salva fiind…

- Marian Olaianos comenteaza pentru TVR partide din cadrul Campionatului Mondial de Fotbal FIFA Rusia 2018. Primul gazduit de Europa de Est, Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia este al 13-lea turneu pe care telespectatorii din Romania il vor urmari in exclusivitate la televiziunea publica.

- Ultimii doi ani din viata lui Catrinel Sandu au fost cumpliti. A aflat ca soțul o inșala, a plans și a suferit enorm. Dar soarele a rasarit și pe strada ei. In viața sa a aparut un alt barbat, un stomatolog cu propria clinica in America. A fost vremea schimbarilor majore, pentru ca coregrafa…

- "Roseanne", cel mai popular serial american, a fost anulat de postul TV ABC dupa ce starul show-ului, Roseanne Barr, personaj controversat si sustinatoare a lui Donald Trump, a publicat pe platforma online Twitter un mesaj rasist, transmite AFP, citata de Mediafax.