Cele mai spectaculoase look-uri din colecțiile pre-fall 2020! Tendințele, sub lupă Marile case de moda ne surprind placut cu colecțiile pre-fall 2021. Iarna este sezonul in care piesele vestimentare sunt cel mai mult expuse la vanzarea cu amanuntul, avand o putere pentru marci și comercianții – cu alte cuvinte, fiți atente: acestea sunt hainele pe care le vom purta peste cateva... The post Cele mai spectaculoase look-uri din colecțiile pre-fall 2020! Tendințele, sub lupa appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cand vorbim despre Baikal, deseori facem referire la Irkutsk, Listveanka, insula Olhon. Insa cea mai mare parte a malului celui mai adanc lac din lume se afla in Republica Bureatia. Va invitam sa admirați selecția de fotografii in care este surpirns Baikalul pe timp de iarna. Fii la…

- Sezonul rece a venit peste noi! Este timpul sa scoatem hainele groase, manușile, fularul și ghetele cu blana, și sa pornim spre zonele montane din județul Cluj, pentru a admira peisajele de poveste. Stațiunile din Cluj sunt acoperite de zapada, iar încetul…

- CARAȘ-SEVERIN – Cum iarna a dat deja primele semne, Cristian Gafu, prefectul judetului, a facut o inspectie in teren pentru a verifica gradul de pregatire al drumarilor pentru deszapezirile din sezonul rece! Verificarile au stabilit ca baza de la Caransebes sta cel mai bine, stocurile fiind de 100%…

- Drumarii din Brasov au imprastiat peste 200 de tone de antiderapant dupa ninsorile din centrul țarii, in special la munte, unde s-a depus un strat consistent de zapada, scrie Mediafax „Iarna și-a...

- COMUNICAT DE PRESA Primaria Municipiului Ploiești este pregatita sa intervina pentru combaterea poleiului si deszapezirea arterelor de circulație din oraș. Avand in vedere prognoza meteorologica pentru perioada urmatoare, la nivelul administratiei ploiestene s-a stabilit un plan de actiune si s-au luat…

- Deși epidemia ne-a schimbat programul și obiceiurile, iubitoarele de fashion știu ca, odata cu schimbarea sezonului, vin și noile tendințe de la marile case de moda pentru toamna-iarna. Sesiunile de shopping s-au mutat, aproape total, in online, dar asta nu inseamna ca nu trebuie sa fim la curent cu…

- Colecțiile de design interior din acest sezon ne rezerva multe surprize placute in privința culorilor și a materialelor folosite. Inspira-te din cele mai in voga cataloage in materie de decorațiuni interioare pentru a aduce un plus de confort și buna dispoziție in caminul tau! De la sufragerie și pana…

- Orice femeie iși dorește sa fie mereu eleganta și in pas cu ultimele noutați in materie de moda. Probabil ca și tu te numeri printre ele, așa ca ințelegi prea bine despre ce vrem sa vorbim. Cu atat mai mult adevaratele fashioniste, care urmaresc cu atenție prezentarile de moda și abia așteapta noile…