Stiri pe aceeasi tema

- Azi am avut parte de o noua ediție a evenimentului „Craciun in Maramureș”, eveniment menit sa promoveze tradițiile și obiceiurile din Maramureș legate de Sarbatorile de Iarna. Deși deschiderea oficiala trebuia sa fie la ora 11.00, autoritațile județene nu s-au sinchisit sa respecte programul anunțat,…

- Atmosfera de iarna, aromele imbietoare și oamenii dragi formeaza rețeta sarbatorilor. Bucura-te cu adevarat de Craciun sau Revelion, sarbatorește in mijlocul familiei și completeaza atmosfera feerica cu daruri surprinzatoare, decorațiuni festive și produse de calitate. Mai ales ca METRO Moldova a suplinit…

- Sarbatorile de iarna aduc mult entuziasm si bucurie, iar unele vedete nu au mai avut rabdare si au adus mai devreme magia in casele lor. Deea Maxer, Andreea Balan, Catrinel Sandu, Jojo si Adelina Pestritu au impodobit deja brazii, spre fericirea copiilor lor.

- Orașul Chișinau a imbracat straie de sarbatoare. Brazi de Craciun și zeci de decorațiuni au fost instalate in toate sectoarele din capitala. Primarul capitalei, Ion Ceban, a publicat mai multe imagini din spatele pregatirilor.

- In acest an, in perioada sarbatorilor de iarna, constantenii si turistii se vor putea bucura de Parcul Arheologic din municipiul Constanta impodobit cu de toate. Astfel, autoritatile locale au demarat deja pregatirile, astfel incat la 1 decembrie totul sa fie gata. Pe langa ornamentele de Craciun, frumos…

- Sarbatorile de iarna din acest an se vor desfasura in capitala cu pastrarea normelor de siguranta epidemiologica. Primarul general, Ion Ceban, sustine ca Primaria municipiului Chisinau va avea grija ca sarbatorile de iarna sa arate frumos. Preturile si Directia cultura se ocupa de acest lucru. Vor fi…

- Primaria Blaj inchiriaza decorațiuni pentru iluminatul de Craciun: Licitația, in valoare de 325.000 lei, lansata in SEAP Primaria Blaj inchiriaza decorațiuni pentru iluminatul de Craciun: Licitația, in valoare de 325.000 lei, lansata in SEAP Primaria municipiului Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic…