Cele mai simple moduri de a-ți investi inteligent economiile Fie ca ai reușit sa economisești, fie ai facut o tranzacție profitabila, orice suma de bani pe care o deții in plus, pe langa venitul lunar, este un motiv de bucurie. Acum nu mai ramane decat sa hotaraști care este cea mai buna modalitate pentru a-ți investi banii. Inainte de a decide in ce sa investești banii economisiți, primul pas este sa ai un minimum de cunoștințe in domeniul financiar. Deoarece este un domeniu atat de vast, nu exista un raspuns unic la intrebarile care se pot pune in acest context. Singurul lucru sigur este faptul ca cel mai bun mod de a-ți investi banii este cel mai potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imprumuturile acordate in Bucuresti si Ilfov reprezinta 35,2 la suta din totalul imprumuturilor ipotecare din intreaga țara, iar județele Cluj, Constanta, Brasov si Timis cumulau 21 la suta la sfarsitul lunii septembrie 2022. La polul opus, judetele cu cea mai mica pondere a creditului ipotecar sunt…

- Cumpararea unei mașini noi este un eveniment care naște amintiri dragi in fiecare dintre noi. Sentimentul avut atunci cand te urci prima oara la volanul noului autoturism, mirosul interiorului și sclipirea vopselei exterioare sunt greu de egalat. Pentru a

- Deși are dintotdeauna renumele de „zgarcit”, Dan Negru a adunat o avere impresionanta in cei 25 de ani de televiziune. Prefera sa spuna despre el ca este cumpatat și vizionar, nu zgarcit, insa aceste doua calitați l-au ajutat sa faca mulți bani. Dan Negru este unul dintre cei mai de succes oameni de…

- „Investițiile au devenit o componenta mai importanta decat consumul, in alcatuirea bugetului de stat și in creșterea economiei. Potrivit indicatorilor de profil, in trimestrul al treilea al anului trecut, investițiile au contribuit cu 3,8% in creșterea PIB, iar consumul – cu 2,5%. Dincolo de aceste…

- Dragostea fața de cei din jur trebuie aratata constant prin lucruri marunte, in fiecare zi. Fie ca este vorba de mici cadouri, vorbe dulci sau mancare gatita, valoarea sta cu adevarat in energia pe care o dai din tine spre realizarea acelor lucruri. Iata astfel 3 moduri prin care sa-ți arați afecțiunea…

- Doua firme inființate recent au obținut anul acesta 40 de contracte de consultanța IT pentru digitalizarea instituțiilor, in total peste jumatate de milion de euro. Banii sunt luați doar prin achiziție directa, de la primarii din Tulcea, Constanța, Vaslui și un spital din Timiș, prin programele europene…

- Mai multe familii nevoiașe din județul Buzau au primit sprijin financiar din partea Consiliului Județean. Este vorba despre un ajutor in valoare de 120.000 de lei, pentru 10 familii. „Facand bine, suntem bine și noi! E decembrie, incercam sa vorbim si sa ne gandim la lucruri frumoase, la sarbatori,…

- Hanoracul reprezinta o piesa vestimentara foarte versatila, putand fi inclusa in foarte multe tipuri de abordari stilistice si in tinute variate. Noile tendinte includ un hanorac bine ales, chiar si in tinutele de gala, gluga devenind un accesoriu extrem de interesant si modern. Simple, sofisticate,…