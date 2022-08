Cele mai sigure mașini de familie din Europa în anul 2022 Euro NCAP (Programul european de evaluare a mașinilor noi) este o organizație care testeaza mașinile noi. Acest program folosește o evaluare de pana la cinci stele pentru a exprima siguranța noilor modele, dar ofera și evaluari la capitole separate cum ar fi: protecția adulților, protecția copiilor, protecția pietonilor sau sistemele de asistența pentru siguranța. The post Cele mai sigure mașini de familie din Europa in anul 2022 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, spune ca subiectul distribuirii pastilelor de iodura de potasiu a fost politizat in ultimele zile și ca mulți medici de familie au eliberat rețete, fara nici un fel de probleme. „Sa știți ca numeroși medici de familie din țara elibereaza rețete. Din pacate, subiectul…

- Uniunea Europeana condamna „violarea iresponsabila” a regulilor de securitate nucleara de catre Rusia cu activitati militare desfasurate in jurul centralei ucrainene de la Zaporojie, a declarat sambata seful diplomatiei europene Josep Borrell, citat de France Presse. „UE condamna activitatile militare…

- Realizator: Cristina Grecu – Est-europenii au inceput sa resimta efectele razboiului din Ucraina mai tarziu decat marile economii occidentale, datorita unor cresteri de salarii de doua cifre si a unor subventii generoase. Acum, insa, sunt nevoiti sa faca economii pentru a se descurca. Adriana Leu explica:…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, afirma ca Romania poate spera la o sustinere „consecventa si ferma” din partea Germaniei pentru aderarea la Spatiul Schengen. Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Bogdan Aurescu a deschis duminica, la Crit, Forumul de…

- Ziua Mondiala de Prevenire a Inecului (World Drowning Prevention Day), declarata in aprilie 2021 prin rezolutia A/RES/75/273 a Adunarii Generale, este organizata anual la 25 iulie. Acest eveniment global serveste ca o oportunitate de a evidentia impactul tragic si profund al inecului asupra familiilor…

- Comisia Europeana (CE) a comunicat sambata ca este ”pregatita sa intensifice” raspunsul blocului comunitar in fata variolei maimutei, dupa ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat stare de urgenta internationala din cauza actualei epidemii a acestei boli. Astazi, OMS a declarat variola maimutei…

- Uniunea Europeana va anunta miercuri planuri de urgenta privind diminuarea cererii de gaze in urmatoarele luni, avertizand tarile ca fara reduceri semnificative in prezent nu vor reusi sa-si asigure combustibilul in urmatoarea iarna, daca Rusia opreste livrarile, transmite Reuters. Europa se grabeste…

- Comisia Europeana a adoptat noile reguli pentru siguranța rutiera și pentru a permite circulația vehiculelor complet autonome in UE. Noile reguli se vor aplica mai intai noilor tipuri de vehicule, incepand de astazi, și ulterior tuturor vehiculelor noi, incepand cu 7 iulie 2024. O parte dintre noile…