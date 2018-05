Cele mai scumpe tablouri vandute la licitatii Cele mai valoroase tablouri vandute vreodata in licitatii au fost adjudecate la New Zork, la casele Christie’s si Sotheby’s, cu noi recorduri de pret pentru lucrari semnate de Picasso, Modigliani, Monet sau Matisse, unele provenind si din faimoasa colectie Rockefeller vanduta cu 828 milioane de dolari. Top 5 al tablourilor achizitionate de colectionari 1 – “Salvator […] Cele mai scumpe tablouri vandute la licitatii is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Fosta soție a miliardarului Bill Gross, un cunoscut investitor de pe Wall Street, a șterpelit tabloul ”Le Repos” de Picasso din vila lor din Laguna Beach, scrie zerohedge.com. Opera de arta a fost vanduta luni seara la Sotheby's pentru o suma totala de 36,9 mil. dolari.

- Doua tablouri ce au fost achizitionate in cadrul licitatiilor de primavara organizate in aceasta perioada la New York au reusit sa patrunda in Topul 10 al celor mai scumpe picturi vandute vreodata la licitatii publice, dupa achitarea taxelor si comisioanelor, informeaza AFP. Acest clasament nu tine…

- Oferit anul trecut de catre constructorul italian, acest model ”Huracan” era estimat la o suma intre 250 si 350 de mii de euro. Pretul obtinut pentru bolidul italian, la o locitatie organizata de Sotheby’s, a fost de doua ori mai mare decat estimarile initiale. Dincolo de faptul ca a apartinut Papei…

- Roșiile romanești cultivate prin programul "Tomata" sunt și cu 50% mai scumpe decat cele din import. Chiar daca sunt mai scumpe, cumparatorii prefera legumele romanești, pentru ca sunt mai gustoase și sanatoase.

- Licitația patrimoniului Eugen și Marga Barbu va avea loc marti, 8 mai 2018, de la ora 19.30, online pe site-ul Artmark și scoate la lumina obiecte si documente inedite care oglindesc viata celebrului cuplu: jurnale intime, manuscrise, carti, fotografii, piese de mobilier, precum si misterioasa pipa…

- Zona de Nord Vest este a doua cea mai afectata de fenomenul contrabandei, din Romania, dupa cea de nord est, unde se resimt doua directii de intrare a tigarilor de contrabanda in tara: din Ucraina si din Moldova.

- Picasso, Monet, Gauguin sau Delacroix, sunt printre cele 1600 de opere de arta estimate la 600 de milioane de dolari din faimoasa colectie a cuplului Peggy si David Rockefeller, care vor fi scoase la licitatie in luna mai la New York, un eveniment anuntat de casa Christie’s drept ”vanzarea secolului”.…

- Un bol extrem de rar din perioada dinastiei Qing, unul dintre cele trei de acest tip cunoscute, este de asteptat sa fie vandut in luna aprilie pentru circa 20 de milioane de euro, a anuntat joi casa de licitatii Sotheby's, citata de AFP. Cu diametrul de 14,7 centimetri, acest bol delicat, pictat…