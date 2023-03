Cele mai scumpe sărbători din ultimii 30 de ani: Kilogramul de roșii a ajuns 23 de lei - Românii, în pragul sărăciei Intr-o piața din Capitala un kilogram de roșii a ajuns sa coste chiar și 23 de lei. Prețurile au crescut simțitor, iar mulți spun ca nu iși mai permit sa cumpere. Statisticile arata o scumpire de 6%, dar in realitate prețurile sunt mult mai piperate.„Doua legaturi de loboda, salata și ridichi, trei legaturi de ridichi. Ca sa pot sa fac o salata. Sa fac o socoteala? Am luat mai multe. Am consumat aproape 200 de lei. O saptamana. Fac economie cu sotia”, a spus un cumparator.Pentru a nu ramane cu marfa pe tarabe, comercianții apeleaza chiar și la vechile tehnici de negociere.„Mai lasa, mai fac reducere.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Mielul pentru masa de Paște va costa mai mult, anul acesta, in condițiile in care cheltuielile crescatorilor au fost mai mari, din cauza scumpirii cerealelor, iar salariile angajaților s-au marit simțitor. Prețurile vor crește cu cel puțin 30%, fața de cele de anul precedent, spun fermierii, care au…

- Sarbatorile pascale se anunța mult mai scumpe anul acesta. Carnea de miel va costa mai mult in 2023, comparativ cu anul precedent. Crescatorii de ovine spun ca sunt nevoiți sa creasca prețurile pentru ca totul s-a scumpit sa altfel dau faliment. Mielul pentru masa de Paște va fi mai scump anul acesta.…

- Prețurile de pe litoralul din Romania au șocat turiștii in urma cu un an, insa se pare ca acest lucru continua sa se intample și in anul 2023, cand prețurile au devenit și mai mari. Cu toate acestea, romanii mai au șanse sa obțina prețuri la jumatate. Iata ce trebuie sa faca.

- Dupa un an intreg de scumpiri, am mers la piața sa vedem cat de mult s-au schimbat prețurile. Cifrele sunt șocante. Un litru de ulei a ajuns sa coste 20 de lei, de la 8 lei cat costa la finalul anului trecut, un pachet de unt s-a scumpit de la 10 la 16 lei iar un litru de lapte de la 5 la 10 lei. Cum…

- Prețurile produselor alimentare au crescut și mai mult de sarbatori. Cele mai mari costuri sunt la carnea de porc, ulei și lactate. Daca acum un an gaseam carne de porc la puțin peste zece lei pe kilogram astazi trece și de 30 de lei.Cumparator: Am luat și eu un lebar din ala mic, ca sunt singur și…

- Mai sunt doar doua zile pana la Craciun. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au actualizat prognoza meteo pentru perioada sarbatorilor de iarna. Chiar daca, in ultimele ore, vremea in Romania a fost anormala, in Capitala avand loc prima ninsoare, meterologii anunța Craciun…

- Pe masura ce se apropie si mai mult Craciunul, nu sunt deloc puțini cei care vor sa afle vești actualizate de la meteorologi, despre cum va fi vremea de Sarbatori. Mai ales dupa surpriza pe care ne-a rezervat-o vremea recent, cand au aparut fulgi de nea, in unele zone din Capitala. Dupa cateva zile…

- Prețurile mari, creșterea cheltuielilor și majorarea inflației la aproape 17% ii determina pe angajații romani sa fie mai rezervați atunci cand aleg cadourile de Craciun. Astfel, bugetul alocat darurilor este redus cu 40% fața de cel de anul trecut, in condițiile in care economisirea devine cuvantul…