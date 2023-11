Cele mai scumpe Sărbători de iarnă din ultimii 30 de ani! BNR trage semnalul de alarmă Economistii avertizeaza ca, in iarna lui 2023, ne așteapta cele mai scumpe sarbatori din ultimii 30 de ani. Singurul produs de baza care s-a ieftinit la noi in țara este uleiul, in rest toate alimentele s-au scumpit. Pana la finalul acestui an prețurile alimentelor vor continua sa creasca, in special la carnea de porc. Producatorii […] The post Cele mai scumpe Sarbatori de iarna din ultimii 30 de ani! BNR trage semnalul de alarma first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

