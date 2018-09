Stiri pe aceeasi tema

- Protestele antiguvernamentale din Rusia, l-au facut pe Vladimir Putin sa îndulceasca putin legea pensiilor. Presedintele rus a anuntat ca vârsta de pensionare pentru femei ar crește de la 55 la 60, în loc de 63, asa cum anuntase initial. Totusi, pentru barbati, ramâne aceeasi…

- Inainte de a muri, senatorul John McCain a scris un ultim mesaj care a fost citit public luni și in care spune ca ”A trait și a murit mandru ca a fost american” și iși exprima speranța ca țara va trece peste actuala situație grea in care se afla, mai puternica decat inainte. In mesajul sau l-a atacat…

- Centrul „Levada” a efectuat un sondaj consacrat implinirii a 50 de ani de la Primavara de la Praga. S-a stabilit ca numai 28% dintre cei care știu de evenimentele din august 1968 considera ca atunci in Cehoslovacia a fost ”o incercare de innoire democratica a socialismului” (10%) sau ”o revolta impotriva…

- Scriitorul rus Eduard Uspensky, care a semnat numeroase carti populare dedicate copiilor, adaptate in desene animate mult urmarite de generatii intregi din Uniunea Sovietica si din Rusia de astazi, a decedat la...

- Presa americana a aflat detaliile cererii procurorilor americani prin care au justificat masura arestarii preventive in cazul ”spioanei” ruse Maria Butina. Documentul de 12 pagini dezvaluie legaturile rusoaicei cu FSB, precum și participarea sa la o operațiune sub acoperire pentru a influența politicieni…

- The Washington Post relateaza rezultatele a doua studii asupra fenomenului „narcisismului colectiv” realizat de cercetatorii americani. Intr-unul din studii, cercetatorii le-au cerut unui numar de peste 2.800 de americani sa raspunda la intrebarea in ce masura statul lor a contribuit la istoria SUA.…

- SUA , Marea Britanie și Ucraina sunt considerate țari ostile de catre ruși, se arata intr-un soandaj publicat joi de Institutul independent Levada. Potrivit aceluiași sonadaj realizat la sfarsitul lunii mai in randul a 1.600 de persoane din 52 de regiuni ruse, Belarusul, China, Kazahstanul si Siria…