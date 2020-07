Cele mai sănătoase gustări dintre mese Iti place sa mananci sanatos și nu ai idee de o gustare potrivita intre mese? Gustarile pot aduce nutrienți importanți organismului și ne pot completa foarte bine o alimentație echilibrata. Unele gustari, deși sunt sanatoase, conțin foarte multe calorii. Deci aveti foarte mare grija și respectati cantitațile. Iata cateva sugestii de gustari ce merita incercate: Alegeti iaurt sarac in grasimi cu afine Cel mai indicat ar fi sa cumparați cele doua produse individual și sa le combinați. Alegeți un iaurt sarac in grasimi și cu puțin zahar si afine de la raionul de fructe proaspete. Amestecați produsele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

