Dan Bordeianu a ales sa traiasca o viața departe de lumina reflectoarelor, deși iși continua cariera in teatru. Actorul a preferat sa aiba o viața liniștita, alaturi de familia lui, pe care o ține departe de ochii lumii. Totuși, exista cateva imagini care arata cat de fericit este artistul in rolul de soț și in cel de tata.