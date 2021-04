Cele mai recente imagini cu cele 7 Minuni ale lumii. Galerie FOTO Oricine a mai auzit pana acum despre cele 7 Minuni ale lumii. Este vorba despre 7 construcții remarcabile din antichitate, una mai impresionanta ca cealalta. Piramida lui Keops Marea Piramida este cea mai veche, dar și singura construcție care s-a pastrat pana in prezent și face parte din lista „Cele 7 minuni ale lumii”. Ea af ost construita de egipteni in jurul anului 2550 i Hr. și este cunoscuta și sub denumirea de Piramida lui Kheops, deoarece aceasta i-a servit faraonului drept mormant. Gradinile Suspendate din Babilon Gradinile Semiramidei este singura construcție a carei existența nu a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

