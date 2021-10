Stiri pe aceeasi tema

- Incidența cazurilor de infectare cu coronavirus din București a ajuns, vineri, 15 octombrie, la 15,83 la mie, cu 0,41 mai mult decat in ziua anterioara , potrivit datelor anunțate de Direcția de Sanatate Publica, citate de Hotnews.ro . Rata incidenței din Capitala a inregistrat creșteri zilnice in ultimele…

- Rata de incidența a cazurilor de coronavirus din București a ajuns joi, 14 octombrie, la 15,42 la mie anunța Direcția de Sanatate Publica a Capitalei. Fața de ziua precedenta , valoarea a crescut cu 0,32. Este cea mai mare incidența inregistrata in București de la debutul pandemiei. In ultimele saptamani…

- Sunt informații noi cu privire la situația generata de noul coronavirus (COVID-19). In dimineața zilei de marți s-a aflat ca rata de infectare la nivelul Capitalei a continuat sa creasca, apropiindu-se de 15 la mia de locuitori. Astfel ca, din cate s-a anunțat marți, 12 octombrie, pe site-ul Direcției…

- Pentru a afla date recente cu privire la situația generata de COVID-19, locuitorii Capitalei stau cu ochii pe datele oficiale anunțate de autoritați. Iar vineri s-a aflat ca incidența cumulata a cazurilor a continuat sa creasca și ca a depașit pragul de 12 la mia de locuitori. Cele mai recente informații…

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile a ajuns la 12,24 de cazuri la mia de locuitori in Bucuresti, potrivit site-ului Directiei de Sanatate Publica. In urma cu o zi, rata de incidenta a fost de 11,49.Acum o luna, pe 8 septembrie, incidenta COVID-19 in Bucuresti era 1,21 la mia de locuitori,…

- Rata de infectare in București a ajuns la aproape 10 la mie. Luni, Direcția de Sanatate Publica a Capitalei a anunțat o incidența de 9,64 la mia de locuitori. In urma cu o zi, rata de incidenta a fost de 8,98. Situația devine astfel tot mai problematica. Comitetul Municipiului București pentru Situatii…

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este, astazi, in Bucuresti, de 4,1 la mia de locuitori. Aceasta valoare a fost comunicata de catre Directia de Sanatate Publica, a informat subprefectul Capitalei, Antonela Ghita.Cu o zi in urma, vineri, incidenta COVID a fost de 3,77 la…

- Vineri, potrivit Directiei de Sanatate Publica, rata de incidenta in Capitala a ajuns la 2,05/1000 de locuitori.Potrivit legislației, in maximum 48 de ore de la atingerea pragului COVID-19 de 2 la mia de locuitori, CMBSU pune in aplicare masurile din Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de…