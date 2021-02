Stiri pe aceeasi tema

- Testele rapide ptr COVID-19 costa in Romania intre 30 si 68 de lei Testele rapide pentru depistarea noului coronavirusul costa în România între 30 si 68 de lei, nivel comparabil cu preturile practicate în mai multe tari europene. Acest gen de testare depisteaza…

- Prețul unui test rapid antigen SARS-CoV-2, pentru autotestare, comercializat online in Romania variaza intre 30 lei și 68 lei, situandu-se la un nivel comparabil cu prețurile practicate in mai multe țari europene, arata o analiza a Consiliului Concurenței. Testul antigen este cel mai nou tip de testare…

- Prețul unui test rapid antigen SARS-CoV-2, pentru autotestare, vandut online in Romania variaza intre 30 lei și 68 lei, situandu-se la un nivel comparabil cu prețurile practicate in mai multe țari europene, arata o analiza a Consiliului Concurenței . „Testul antigen este cel mai nou tip de testare și,…

- Prețul unui test rapid antigen SARS-CoV-2, pentru autotestare, comercializat online în România variaza între 30 lei și 68 lei, situându-se la un nivel comparabil cu prețurile practicate în mai multe țari europene, arata o analiza a Consiliului Concurenței. Testul antigen…

- In comunicatul MAE se arata ca Agentia Meteorologica spaniola - AEMET a emis urmatoarele avertizari: COD ROȘU de ninsori pentru comunitatile Madrid si Castilla la Mancha;COD PORTOCALIU de ninsori pentru comunitatile Andaluzia, Aragon, Castilla y Leon, Catalonia, Extremadura, Murcia, Valencia si orasul…

- In comunicatul MAE se arata ca Agentia Meteorologica spaniola - AEMET a emis urmatoarele avertizari: COD ROȘU de ninsori pentru comunitatile Madrid si Castilla la Mancha;COD PORTOCALIU de ninsori pentru comunitatile Andaluzia, Aragon, Castilla y Leon, Catalonia, Extremadura, Murcia, Valencia si orasul…

- Persoanele care merg in Spania din zone sau state cu risc epidemiologic ridicat au obligatia de a prezenta un test cu rezultat negativ pentru SARS-CoV-2, in cazul in care intra in aceasta tara pe cale aeriana sau maritima, informeaza, sambata, Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit sursei citate, masura…