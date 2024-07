Cele mai puternice pașapoarte din lume în 2024. Noul clasament a fost publicat, iar liderul este o surpriză In funcție de zona in care locuiți, s-ar putea sa nu fi conștient de influența pe care o deține pașaportul dumneavoastra, insa acesta are, in realitate, un impact semnificativ asupra destinațiilor spre care puteți calatori fara a necesita viza. Henley Passport Index , unbarometru specializat, care publica un clasament de patru ori pe an, tocmai a dezvaluit lista de putere pentru iulie 2024 și au avut loc cateva schimbari de la publicarea din ianuarie.Locul intai este acum deținut exclusiv de Singapore, care a avansat in clasament datorita accesului la o noua destinație fara viza, ajungand astfel… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

