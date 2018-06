Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii universitatilor din Consortiul Universitaria, adunati la Cluj, au discutat despre necesitatea adoptarii unor masuri legate de calitatea invatamantului superior, de finantarea acestuia, de criteriile de clasificare a universitatilor, dar si despre importanta depolitizarii totale a conducerii…

- Reprezentantii universitatilor din Consortiul Universitaria, adunati la Cluj, au discutat despre necesitatea adoptarii unor masuri legate de calitatea invatamantului superior, de finantarea acestuia, de criteriile de clasificare a universitatilor, dar si despre importanta depolitizarii totale a conducerii…

- Reprezentantii universitatilor din Consortiul Universitaria, adunati la Cluj, au discutat despre necesitatea adoptarii unor masuri legate de calitatea invatamantului superior, de finantarea acestuia, de criteriile de clasificare a universitatilor, dar si despre importanta depolitizarii totale a conducerii…

- Reprezentantii universitatilor Consortiului Universitaria, reuniti la Cluj-Napoca in perioada 22 – 24 iunie, au solicitat depolitizarea completa aconducerii Consiliului National al Rectorilor (CNR), astfel incat membrii acesteia sa nu fie implicati in niciun fel de activitate de natura politica

- Conducerea Universitatii Babes-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca solicita premierului Viorica Dancila sa-l demita pe ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, pentru ”erorile pe care le-a facut in procesul de alocare a locurilor bugetate pentru anul universitar 2018-2019”. ”Este clar ca nu avem un…

- Conducerea Universitatii ”Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca se afla, luni, in greva japoneza, rectorul Ioan Aurel Pop si prorectorii purtand banderole albe pe brat in semn de protest fata de reducerea locurilor la admiterea in anul universitar 2018-2019, dar si de solidaritate cu studentii. Reprezentantii…

- "Pentru clasificarea din 2018 au fost analizate 783 de universitați din 74 de țari, numarul acestora crescand fața de anul 2017 (763 universitați din 72 de țari). Potrivit rezultatelor obținute la cele patru categorii de indicatori, in zona cercetarii UVT ocupa locul 2 la nivel național și locul…