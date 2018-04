Cele mai puternice afirmaţii pozitive! Îţi schimbă viaţa dacă le foloseşti cum trebuie Afirmatiile pozitive pot inlocui credintele limitative cu altele care sa reflecte natura noastra divina si sa ne ajute sa avem o viata mai sanatoasa, fericita si abundenta. Afirmatii pozitive. Cel mai bune momente ale zile pentru repetarea afirmatiilor pozitive Imediat dupa ce te-ai trezit. Dupa ce ai deschis ochii, incepe sa repeti afirmatiile. In acest fel vei stabili vibratia zilei. Apoi, imediat ce ai inceput sa mergi, mai ai acces la mintea subconstienta, ceea ce ajuta la transformarea credintelor. Poti scrie pe o foaie pe care sa o ai langa pat afirmatiile pe care vrei sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

