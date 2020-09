Stiri pe aceeasi tema

- Județul nostru este recunoscut pentru bogatul patrimoniu cultural și istoric de care beneficiaza, patrimoniu in care avem obligația sa investim pentru a-l conserva și a-l preda mai departe copiilor noștri. Cadrul financiar european 2014-2020 a permis efectuarea de investiții importante in salvarea patrimoniului…

- Peste 900 de cazuri de consum fraudulos de gaz și energie electrica au fost descoperite in primele șase 6 luni ale anului in rețeaua Delgaz Grid, anunța, joi, compania, potrivit Mediafax.Specialiștii Delgaz Grid susțin ca aceste cazuri au cauzat companiei pierderi de 6,5 milioane de lei.…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca sunt proiecte de sute de milioane de euro pentru județul Iasi, de la infrastructura de transport si investitii in Aeroportul International, la proiecte de apa si canalizare. Marcel Boloș: Am vazut doua cifre care…

- Una dintre cele mai mari cladiri de birouri din Romania se construiește la Iași. Investitia depașește 120 mil. euro și va genera 5.000 de locuri de munca Compania Iulius a inceput constructia Palas Campus, in Iasi, una dintre cele mai mari cladiri de birouri din Romania, investitie de peste 120 milioane…

- Compania IULIUS demareaza lucrarile de construcție a Palas Campus, in Iași, o investiție care depașește 120 de milioane de euro. Va fi una dintre cele mai mari cladiri de birouri din Romania ca suprafața, ajungand la peste 60.ooo mp inchiriabili, și va consolida centrul orașului drept o destinație care…

