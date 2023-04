Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul incearca sa dea impresia ca deține controlul in cele patru regiuni ucrainene anexate in septembrie anul trecut, dar lucrurile stau total diferit in realitate, afirma Ministrul britanic al Apararii in ultima sa evaluare asupra razboiului din Ucraina.

- Ziua Nuntii este un moment la care cele mai multe dintre noi viseaza inca de mici, iar rochia de mireasa este, fara doar si poate, piesa de rezistenta a evenimentului, pe care, nu de putine ori, ne-o inchipuim in fel si chip! Exista atatea modele, incat, cel mai probabil, ni se pare imposibil sa alegem…

- Președintele CJ Bihor, Ilie Bolojan, a transmis ca podurile de pe centura Aleșd sunt aproape finalizate și lucrarile la centura ocolitoare „sunt concentrate pe terminarea celor 3 poduri ce trebuie realizate pe traseul acesteia”.

- Anamaria Prodan radiaza mai mult ca niciodata. Dupa divorțul de Laurențiu Reghecampf, vedeta pare sa-și fi regasit liniștea in brațele unui alt barbat, care o face extrem de fericita. Impresara a primit un inel de logodna de 100.000 de euro și a imbracat o rochie de mireasa, spre deliciul fanilor sai…

- Iluminatul camerei de zi reprezinta un aspect important al designului interior care afecteaza atmosfera generala dintr-o casa. Poate da tonul pentru intreaga zona și poate oferi o atmosfera confortabila in care familia și prietenii sa se relaxeze. Gasirea tipului potrivit de corpuri de iluminat este…

- Marcel Ciolacu a avut o noua reacție nervoasa, dupa ce surse din PNL au declarat ca rotația premierilor s-ar putea amana pana la toamna. Președintele PSD exclude aceasta varianta și chiar da de ințeles ca ar ieși de la guvernare daca s-ar ajunge in acel punct. Data exacta pentru momentul in care PSD…

- Armata rusa cauta noi recruti, dupa ce a suferit o serie de infrangeri militare, iar Kremlinul se pregateste de o ofensiva in primavara, iar in acest context toti elevii din colegii ar urma sa sa ia parte la o pregatire militara obligatorie, incepand din toamna, estimeaza Ministerul britanic al Apararii…

- La organizarea nuntii, alegerea tinutelor vestimentare este sarcina cea mai solicitanta. Poti stabili meniurile intr-o singura zi, poti contacta formatia si fotograful in cateva minute, poti rezerva localul in cel mai scurt timp, insa tinutele cer un efort cu mult mai mare. Tocmai de aceea, se recomanda…