Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de turiști care sosesc in Istanbul a crescut de doua ori fața de anul trecut, revenind dupa o scadere cauzata de COVID. Sosirile strainilor in cel mai mare oraș al Turciei – și al treilea ca marime din Orientul Mijlociu – au depașit nivelurile de dinainte de pandemie, fiind o revenire foarte…

- Jan Blomqvist, Audiofly, Hernan Cattaneo B2B Nick Warren, Hot Oasis, Sebastien Leger Modular Show și Day Dreamers (Marwan, Dub FX, Woodnote) vor face show-uri magice in aceasta vara, la UNTOLD 2022. Artiștii vor fi prezenți pe scena Daydreaming, pe care vor urca, in cele 4 zile și 4 nopți de festival,…

- Munții Apuseni din Romania se afla pe lista CNN Travel a celor mai spectaculoase destinații turistice din Europa.O parte din Munții Carpați de Vest din Transilvania, Apusenii, reprezinta locul perfect pentru o vacanța de vara ideala, cu temperaturi mai racoroase și poteci neaglomerate prin paduri stravechi…

- UE a gasit sursa de gaze naturale. Uniunea Europeana a ajuns la un acord neangajant cu Azerbaidjanul pentru a importa gaze naturale din aceasta tara in efortul de a-si reduce dependenta de energia ruseasca, scrie EUobserver. Oficiali de rang inalt azeri spun de mult timp ca statele europene i-au abordat…

- Revanzarile de antichitati furate din zonele de conflict trebuie sa fie urmarite penal pentru complicitate la crime de razboi si finantarea terorismului, a sustinut miercuri Fundatia Clooney pentru Justitie, infiintata de George si Amal Clooney, scrie AFP. „Comertul ilegal de antichitati nu este o crima…

- In majoritatea țarilor sunt inca in vigoare unele restricții de calatorie in incercarea de a controla raspandirea COVID-19. Odata cu apropierea verii a crescut și rata de vaccinare. In acest context unele țari din UE se mișca mai repede decat altele in ceea ce privește deschiderea frontierelor. Exista…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, este prezent, in perioada 27 – 28 mai 2022, la Targul European al Castelelor, editia a VII-a, organizat la Castelul Corvinilor din municipiul Hunedoara, eveniment unic in Romania, care doreste sa promoveze frumusetea…

- Țarile din UE care mențin restricțiile COVID. Condiții de calatorie in Spania, Italia, Turcia, Germania, Cipru, Franța și altele In mai multe state europene, autoritațile naționale mențin obligativitatea prezentarii certificatului verde COVID-19 la intrarea in țara, document care atesta vaccinarea,…