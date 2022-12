Stiri pe aceeasi tema

- Din punct de vedere financiar, 2022 a fost un an rau pentru aproape toata lumea. Inflația anuala de peste 10% in lumea bogata a redus veniturile gospodariilor și a dus la declinul consumului. Investitorii au pierdut, pe masura ce bursele globale și-au extins pierderile cu 15%. Cu toate acestea, in spatele…

- Diferențele de statut au efecte grave cand vorbim despre educație. Slaba finanțare, schimbarea permanenta a legislației, dar și lipsa de interes pentru sistemul de invațamant au ca finalitate diferențe enorme de rezultate intre elevii din mediul urban și cei din rural, arata un raport al Comisiei Europene.…

- Comunicat TSD Alba: Tinerii social-democrați din Alba Iulia organizeaza primele acțiuni umanitare din perioada Sarbatorilor Tinerii social-democrați din Alba Iulia organizeaza primele acțiuni umanitare din perioada Sarbatorilor de Iarna. Ii rugam pe cei care au posibiliteatea sa se implice sa ne contacteze…

- CEO Tesla, Elon Musk, a vandut marți peste 19 milioane de acțiuni ale producatorului de vehicule electrice in valoare de 3,95 miliarde de dolari, la aproximativ o saptamana dupa ce a cumparat reteaua de socializare Twitter, informeaza Reuters. Cele trei tranzactii presupun un total de putin peste 4%…

- Gestul grupului ecologist „Just Stop Oil” face parte dintr-o serie de actiuni prin care se cere oprirea exploatarii petrolului și a gazelor naturale, relateaza AFP, potrivit News.ro. Doi membri ai grupului, care au cumparat bilete de acces in muzeu, au minjit fata statuii de ceara a regelui cu o tarta…

- Prefectul Toni Grebla a lansat, marți, campania “Planteaza pentru București”, printr-o acțiune de sadire de cireși japonezi, care iși propune sa contribuie la infrumusețarea Capitalei și la mobilizarea tuturor cetațenilor preocupați de protejarea mediului inconjurator și de dezvoltarea durabila a orașului.…

- Amenzi in Argeș privind regimul de munca al zilierilor Avand in vedere obiectivele specifice ale Inspectiei Muncii stabilite atat prin lege cat si prin Programul Cadru de Actiuni al Inspectiei Muncii pentru anul 2022, aprobat de Inspec-torul General de Stat, in perioada 19-22.09.2022, s-a desfasurat…

- In aceasta perioada, politistii tulceni organizeaza actiuni de prevenire a participantilor la trafic asupra consumul de alcool si droguri, scopul acesteia fiind ca, prin reducerea progresiva a numarului victimelor accidentelor rutiere, Romania sa devina o tara mai sigura in ceea ce priveste traficul…