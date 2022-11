Cele mai norocoase numere la Loto 6/49. Au fost extrase de sute de ori Cele mai norocoase numere la Loto 6/49. Au fost extrase de sute de ori. Sunt numere extrase la Loto 6/49 de sute de ori. Acestea sunt considerate a fi cele mai norocoase numere din istoria Loteriei, deci merita incercate. Un studiu realizat in 2017, care a care sunt cele mai norocoase numere extrase la nivel mondial. Iata lista completa: Cele mai norocoase numere la Loto 6/49. Au fost extrase de sute de ori Numarul 16 a fost extras de 191 de ori in cadrul tuturor celor 191 de loterii. Al doilea cel mai norocos numar la loto este 22. Conform cu numerologia mistica, acesta este cel mai puternic… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doar 301 milioane de smartphone-uri au fost livrate in al treilea trimestru al acestui an, conform estimarilor realizate de Counterpoint Research. Piata a scazut cu 12% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Este cel mai slab T3 pentru producatorii de smartphone-uri din 2014 pana in prezent. Liderul…

- Utilizatorii au platit in al treilea trimestru al anului 31,6 miliarde de dolari pentru aplicatii mobile. Cifra reprezinta o scadere anuala de 4,8%, pe fondul unei usoare scaderi a download-urilor cu un procent, conform Sensor Tower. Luand in calcul si Douyin (varianta pentru China a platformei sociale),…

- Rezultate Loto 6 din 49 joi, 29 septembrie 2022. Joi, 29 septembrie 2022, Loteria Romana pune din nou in joc premii atragatoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Care sunt numerele extrase la Joker, Noroc sau Super Noroc, vedeți un pic mai jos? Rezultate Loto Joker joi,…

- Nativii din zodia Rac radiaza de fericire, in timp ce Taurii au parte de o zi uimitoare alaturi de partener. Afla ce iți rezerva astrele pentru ziua de 21 septembrie 2021. Horoscop 21 septembrie 2022 pentru BerbecAveti o energie foarte buna in aceasta zi. Numarul dumneavoastra norocos este 77. Castigurile…

- ”Acest lucru subliniaza viziunea pozitiva a Kuehne Holding despre companie”, a adaugat Kuehne Holding intr-o declaratie pentru Reuters. Guvernul german a declarat marti ca si-a vandut pachetul de 20% din actiunile Lufthansa, pe care le-a achizitionat in timpul pandemiei de coronavirus pentru a mentine…

- Veniturile din exportul de petrol ale Rusiei s-au contractat la 17,7 miliarde de dolari in august, cel mai mic nivel dupa luna martie, in condițiile in care declinul prețurilor la țiței a fost mai important decat exporturile mai mari, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), preluata de…

- O delegatie a Congresului Statelor Unite a sosit, duminica, in Taiwan pentru o vizita neanuntata, a declarat o sursa diplomatica americana de pe insula, relateaza AFP. Vizita, care se preconizeaza ca va dura doua zile, potrivit Institutului American din Taiwan, ambasada de facto a Statelor Unite, vine…

- Ministerul chinez de Externe a mai precizat ca suspenda cooperarea cu Washingtonul privind prevenirea criminalitatii transfrontaliere si traficul de droguri, precum si repatrierea migrantilor ilegali, ca parte a opt masuri specifice. Intr-o declaratie emisa la scurt timp dupa ce Pelosi a parasit Japonia…